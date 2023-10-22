Гребнев: «Не удивлен победой Махачева, но у меня были другие ожидания от боя с Волкановски»

Российский боец MMA Александр Гребнев отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на турнире в Абу-Даби.

«Я не удивлен победой Махачева, но у меня были немного другие ожидания от боя с Волкановски. Не ожидал, что события развернутся так быстро и стремительно. Думал, что австралиец сможет оказать более серьезное сопротивление Исламу и постарается навязывать свои условия по ходу поединка. Но мы увидели, что Махачев является одним из доминирующих чемпионов UFC на данный момент», — цитирует Гребнева RT.

Махачев нокаутировал австралийца Александраа Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби, который состоялся 21 октября, и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.