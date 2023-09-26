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Сегодня, 13:02

Гришин считает, что американцам легче добраться до титульных боев, чем бойцам из стран бывшего СССР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец UFC Максим Гришин заявил, что американским бойцам легче добраться до титульных боев, чем спортсменам из стран бывшего СССР.

«Ребята в США проще к поражениям относятся. Может, потому что знают, что не пропадут. Можно проиграть два боя подряд и выиграть четыре. Что далеко ходить? Возьмем Шона Стрикленда, которого я хорошо знаю по спаррингам. Он сам несколько раз падал в нокаут. Его всерьез не брали. За счет личных отношений после двух поражений ему дали двух топовых ребят, дагестанцев из Франции и Германии. Он их победил и сразу вышел на Исраэля Адесанью, которого прибил. Пожалуйста, чемпион UFC. Нашему бойцу пройти к поясу было бы тяжело, а Шон получил шанс через две победы. Это мой личный анализ», — приводит слова Гришина MMA.Metaratings.ru.

39-летний Гришин последний бой провел 3 июня в рамках UFC on ESPN 46, где уступил единогласным решением судей Филипе Линсу. Максим выступал в сильнейшей лиге с июля 2020 года. За три года провел пять поединков, из которых только в двух одержал победы. Гришин за карьеру в ММА провел 44 поединка, в которых одержал 32 победы при десяти поражениях. Еще два боя с его участием завершились вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/grishin-striklend-poluchil-titulnyi-boi-posle-dvukh-pobed-a-nashi-boicy-288404/
Максим Гришин
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