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Сегодня, 09:19

Гулян не уверен, что Александр Емельяненко сможет победить Тони Фергюсона

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян сомневается, что Александр Емельяненко не сможет победить Тони Фергюсона.

«Смотря, в каком состоянии Александр. Скорее всего, Фергюсон победит. Емельяненко не дрался в последних боях со спортсменами профессионально уровня в отличие от Фергюсона, который хотя бы готовиться. И у меня нет информации, что в такое состояние Тони ввели пагубные привычки», — цитирует Гуляна MMA.Metaratings.ru.

Всего за карьеру в ММА Фергюсон провел 36 поединков, в которых одержал 25 побед при 11 поражениях, был временным чемпионом UFC в легком весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Тони Фергюсон
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