Армен Гулян: «Шара Буллет — будущая суперзвезда UFC»

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян отреагировал на анонс поединка между Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым (11-0) и бразильцем Бруно Сильвой (23-9) на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Все понимают, Шара Буллет — будущая суперзвезда. Бруно Сильва далеко не проходной соперник, но с яркой ударной техникой Шары он не сравнится. На Шару делают серьезную ставку в организации, в будущем для него откроются чемпионские перспективы в UFC, Абдель-Азиз позаботиться о том, чтобы после того, как Буллет съест бразильца, он встретился с кем-то из топов и, предполагаю, он быстрыми темпами дойдет к поединку за титул», — приводит слова Гуляна пресс-служба лиги.