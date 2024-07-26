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Сегодня, 17:40

Гулян: «Top Dog — организация, которая не боится вызовов»

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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян поделился впечатлениями от победы Мурада Халидова над чемпионом Top Dog Олегом Фомичевым.

— Не думаю, что Top Dog как-то пострадал. Аудитория «Нашего Дела» погрузилась в процессы, которые проходят в лиге Регбиста. Top Dog показал, что является «трушной» организацией, которая не боится вызовов. Конечно, хотелось бы увидеть реванш на нашей площадке, но пока мы не получили подтверждения от Олега или Top Dog.

Данил Алеев всегда заявлял о том, что он не боится конкуренции и готов отдавать своих бойцов на другие площадки не только для того, чтобы заработать деньги, но и для того, чтобы доказать, что спортсмены Top Dog — лучшие. Бой Халидов — Фомичев был главным противостоянием вечера. Кроме этого поединка других конкурентных боев в супертяжелом весе не было. Все другие бои считались бы миссматчами, — сказал Гулян Metaratings.

20 июля на Top Dog 30 чемпион «Нашего Дела» в тяжелом весе Мурад Халидов одержал победу над чемпионом Top Dog Олегом Фомичевым. Этот поединок был дебютным для Халидова, а для Фомичевым это поражение стало первым в карьере.

Источник: Metaratings.ru
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