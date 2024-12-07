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Сегодня, 11:45

Гулян заявил, что Волков сделает с Ганом что-то похожее, что было в бою с Павловичем

Камила Абдурахманова
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Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян рассказал, за счет чего Александр Волков может победить Сирила Гана на UFC 310.

«В поединке с Ганом мы увидим что-то похожее на то, что у Волкова было с Сергеем Павловичем. Волков выйдет победителем, потому что он делает выводы и развивается. Как спортсмен он растет, что не может не радовать. Мне кажется, что Волкову даже не надо залезать в голову Гану. Туда уже залезли предыдущие соперники француза, которые его повергли», — сказал Гулян MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 8 декабря состоится реванш между тяжеловесами UFC Александром Волковым и Сирилом Ганом. В первом поединке, который прошел в июне 2021 года, француз одержал победу над россиянином единогласным решением судей. На счету Волкова 38 побед и 10 поражений в профессиональных ММА, рекорд Гана — 12-2.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Сирил Ган
UFC
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