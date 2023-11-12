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Сегодня, 09:31

Гурьянов призвал поддержать Павловича после поражения от Аспиналлы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава лиги Open FC Александр Гурьянов прокомментировал поражение россиянина Сергея Павловича на турнире UFC 295 в бою против британца Тома Аспиналла.

«Настало время для комментариев «Да мы так и знали, так и должно было быть». Вот только никто не учел, что Сергей Павлович — это идеальный пример настоящего русского бойца. Богатырь с хорошим словарным запасом, не ищущий трештока для популярности, с хорошими ценностями и правильными понятиями. Сегодня человек собрал у экранов сотни тысяч россиян и подарил им момент гордости, когда под сводами «Мэдисон-Сквер-Гарден» заиграла частичка оперы «Князь Игорь». А нокаут в первую минуту? Он вышел не против бармена или таксиста. Аспиналл — опасный парень, который не умеет цацкаться со своими соперниками. Сергей Павлович — это наша гордость. Да, он сегодня сделал два шага назад, но мы должны его поддержать, а не язвить», — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/guryanov-o-porazhenii-pavlovicha-ot-aspinalla-my-dolzhny-podderzhat-sergeya-a-ne-yazvit-304715/
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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