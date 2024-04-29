Гуськов: «Надеюсь, UFC даст мне бой за титул»

31-летний российско-узбекский боец UFC Богдан Гуськов (16-3) надеется, что матчмейкеры предоставят ему возможность драться за титул чемпиона.

«За последние шесть месяцев я провел три боя, — приводит слова Гуськова MMA Junkie. — И все три соперника были из топ-10. Сейчас я хочу немного восстановиться, отдохнуть. А затем с новыми силами продолжить поход к вершине. Может быть, провести титульный бой.

Я думаю, что, возможно, руководство UFC даст мне титульный шанс. Это была бы большая возможность для меня. Со своей стороны я делаю все возможное. Я каждый раз устраиваю шоу. Мне не нравятся скучные бои. Мне не нравится грэпплинг и победа по очкам. Я люблю кровь и шоу".

Гуськов идет на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Райана Спэнна (21-10) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 27 апреля на UFC on ESPN 55 в UFC Apex в Парадайсе, США.