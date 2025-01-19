Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:36

Гуськов — после победы над Элеканой: «Я готов к кому угодно. Буду ждать, кого даст мне UFC»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский и узбекистанский боец Богдан Гуськов прокомментировал победу над американцем Билли Элеканой в предварительном карде турнира UFC 311.

Гуськов победил удушающим приемом во втором раунде. Изначально его соперником должен был стать бразилец Джонни Уокер, но он снялся с поединка из-за травмы.

«Джонни, *** ****! Сегодня имя — Билли. Шучу. Я люблю Джонни, он мой хороший друг. Просто шутка. Было короткое уведомление, мало подготовки на этого парня, весь кэмп я готовился к ударнику-правше, а этот парень перевел меня, у него было 5 дней подготовки, у нас не было времени изменить план на бой.

Угол говорил мне подниматься в 1-м раунде, но я знал, что парень отдал много сил на контроль, мы дали ему немножко работать, он затек, и потом мы показали свою работу. Что дальше? Я готов к кому угодно. Буду ждать, кого даст мне UFC», — сказал Гуськов на ринге.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным.

Махачев защищает титул, Умар Нурмагомедов идет за поясом! Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Билли Элекана
Богдан Гуськов
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В МИД РФ назвали ничтожным соглашение Киева и Лондона о 100-летнем партнерстве
Пушилин рассказал о выстроенных ВФУ подземных городках в Курахово
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
ВС России в ответ на атаки ракетами ATACMS нанесли удар по объектам ВПК Украины
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Ислам Махачев vs Ренато Мойкано и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Бекоев: «Я так долго мечтал попасть в UFC, я очень счастлив»
Умар Нурмагомедов идет за поясом! Махачев защищает титул. Онлайн-трансляция UFC 311
Команда школы Абдулманапа Нурмагомедова сделала общее фото перед UFC 311
Прохазка нокаутировал Хилла на UFC 311
Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: началась прямая трансляция боя UFC 311
UFC 311 Махачев — Мойкано и Умар Нурмагомедов — Двалишвили: расписание и результаты боев
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя