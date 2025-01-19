Гуськов — после победы над Элеканой: «Я готов к кому угодно. Буду ждать, кого даст мне UFC»

Российский и узбекистанский боец Богдан Гуськов прокомментировал победу над американцем Билли Элеканой в предварительном карде турнира UFC 311.

Гуськов победил удушающим приемом во втором раунде. Изначально его соперником должен был стать бразилец Джонни Уокер, но он снялся с поединка из-за травмы.

«Джонни, *** ****! Сегодня имя — Билли. Шучу. Я люблю Джонни, он мой хороший друг. Просто шутка. Было короткое уведомление, мало подготовки на этого парня, весь кэмп я готовился к ударнику-правше, а этот парень перевел меня, у него было 5 дней подготовки, у нас не было времени изменить план на бой.

Угол говорил мне подниматься в 1-м раунде, но я знал, что парень отдал много сил на контроль, мы дали ему немножко работать, он затек, и потом мы показали свою работу. Что дальше? Я готов к кому угодно. Буду ждать, кого даст мне UFC», — сказал Гуськов на ринге.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным.

Махачев защищает титул, Умар Нурмагомедов идет за поясом! Онлайн-трансляция UFC 311