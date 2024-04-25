Гуськов рассказал, что ему удалось поспарринговать со Смитом

Полутяжеловес UFC Богдан Гуськов рассказал о знакомстве и совместных спаррингах со своим «двойником» Энтони Смитом.

«Виделись после моей победы в отеле. Я выкладывал в соцсети нашу встречу с ним. Перекинулись словечками, а после его победы я вызвал его на бой. Не знаю, видел ли он это, но в Extreme Couture нам удалось даже поспарринговать. Мы хорошо подвигались, хорошо повыбрасывали удары. Не думаю, что он что-то особенное показывал со своей стороны, да и я тоже. Получился такой обычный спарринг без чего-то сверхъестественного», — цитирует Гуськова MMA.Metaratings.ru.

В феврале 2024 года на турнире UFC в Лас-Вегасе Гуськов победил американца Зака Паугу, после чего вызвал на бой еще одного представителя США Энтони Смита. Фанаты ММА заметили внешнее сходство российского и американского бойца.