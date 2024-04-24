Гуськов: «К российскому флагу в UFC относятся нормально, никаких проблем нет»

Узбекский боец UFC Богдан Гуськов ответил на вопрос, как в лиге относятся к тому, что он выходит в октагон с российским флагом.

«К российскому флагу в UFC относятся нормально, никаких вопросов и проблем с этим нет. Приходишь на check-in, есть такая процедура перед боями на неделе поединка, и говоришь, что я буду с такой и такой атрибутикой. Тебе задают конкретный вопрос, выходишь и все нормально. Нет никаких препятствующих факторов», — цитирует Гуськова Metaratings.ru.

В феврале 2024 года на турнире UFC в Лас-Вегасе Гуськов победил американца Зака Паугу нокаутом в первом раунде. При выходе на бой спортсмен выносит флаги двух стран: России и Узбекистана, где он родился.

Всего на счету 31-летнего Гуськова восемь побед и два поражения в ММА.