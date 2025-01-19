Гуськов сабмишеном победил Элекану на UFC 311

Российский и узбекистанский боец Богдан Гуськов в предварительном карде UFC победил американца Билли Элекану.

Поединок в полутяжелом весе завершился победой Гуськова удушающим приемом во втором раунде.

На счету 32-летнего Гуськова 17 побед и 3 поражения. У 29-летнего Элеканы 7 побед при 2 поражениях.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.