Гуськов считает, что по менталитету Стрикленд похож на русского

Боец UFC Богдан Гуськов рассказал о спаррингах с экс-чемпионом лиги Шоном Стриклендом.

— Он был главным спарринг-партнером все время, пока я нахожусь в США. Также еще пара ребят из UFC, с ними тоже работал.

— Правда ли, что по Стрикленду сложно попасть?

— Это топовый боец чемпионского калибра. На спаррингах друг по другу попадаем. Я бы не выделял его неудобность. Есть определенные фишки: это давление и хорошая дыхалка. Но нет такого, что по нему невозможно попасть.

— Он часто закрывается в боксерскую «филадельфийскую раковину». Как ее взламывать?

— Я сейчас не дам определенный совет, потому что все это происходит во время спарринга. То есть надо поработать, чтобы увидеть дыры. Каждый найдет для себя путь. Или не найдет.

— Стрикленд — своеобразный человек в плане шуток и трештока. Как он ведет себя в зале?