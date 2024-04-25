Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:33

Гуськов считает, что по менталитету Стрикленд похож на русского

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Боец UFC Богдан Гуськов рассказал о спаррингах с экс-чемпионом лиги Шоном Стриклендом.

— Он был главным спарринг-партнером все время, пока я нахожусь в США. Также еще пара ребят из UFC, с ними тоже работал.

— Правда ли, что по Стрикленду сложно попасть?

— Это топовый боец чемпионского калибра. На спаррингах друг по другу попадаем. Я бы не выделял его неудобность. Есть определенные фишки: это давление и хорошая дыхалка. Но нет такого, что по нему невозможно попасть.

— Он часто закрывается в боксерскую «филадельфийскую раковину». Как ее взламывать?

— Я сейчас не дам определенный совет, потому что все это происходит во время спарринга. То есть надо поработать, чтобы увидеть дыры. Каждый найдет для себя путь. Или не найдет.

— Стрикленд — своеобразный человек в плане шуток и трештока. Как он ведет себя в зале?

— Нормально. Он такой простой мужик. Если честно, многие говорят, что по менталитету Шон похож на русского. Что он думает, то и скажет тебе. Не будет кривить душой и заходить с разных сторон. Если его интересует какой-то вопрос, спросит напрямую. Возможно, на камеру он говорит много треш-тока, но людям нравится, что он не лезет за словом в карман. Стрикленд создает в зале определенную атмосферу, — сказал Гуськов «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bogdan-gus-kov-po-mentalitetu-striklend-pohozh-na-russkogo/
Александр Гуськов
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Суд над Кейном Веласкесом состоится 9 сентября

Жозе Альдо болеет за Конора в бою с Чендлером: «Надеюсь, он победит досрочно»