Хабиб дал прогноз на бой Махачева и Порье

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) считает, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) должен победить третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8) во втором-третьем раунде.

«Мы с очень большим уважением относимся к Дастину, но что делать — первого июня он наш соперник. У нас есть четко выработанный план на бой, и я думаю, что Ислам будет ему следовать. Очень хочу, чтобы где-то во втором-третьем раунде Ислам его удосрочил», — сказал Нурмагомедов на своем YouTube-канале.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.