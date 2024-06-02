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Сегодня, 07:20

Хабиб — о подготовке Махачева к бою с Порье: «Ислам готов вершить историю»

Виктория Кравченко
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Член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как прошла тренировка чемпиона легкого веса Ислама Махачева перед боем с Дастином Порье на UFC 302.

«Вчера все по плану прошло, сегодня утром хорошо потренировались, так что Ислам готов свершить историю и защитить свой титул», — сказал Хабиб в эфире UFC Russia.

Он также прокомментировал, что не присутствовал на финале Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» (2:0) в Лондоне.

«Когда речь идет о том, где быть: поддержать «Реал» или Ислама — конечно я выберу и выбрал Ислама», — сказал Хабиб в эфире UFC Russia.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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