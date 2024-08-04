Хабиб назвал Фергюсона одним из лучших бойцов в истории UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал очередное поражение американца Тони Фергсюсона.

На турнире UFC в Абу-Даби американец проиграл своему соотечественнику Майклу Кьезе в середине первого раунда.

«Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он действительно один из лучших бойцов в истории UFC.

Сожалею ли, что наш поединок не состоялся? Конечно. Потому что мы были в расцвете сил, на пике. Это должен был быть очень интересный бой, но что я могу поделать?! Так вышло, что он пару раз травмировался, я пару раз травмировался», — приводит слова Хабиба пресс-служба UFC.

Всего на счету Фергюсона 26 побед и десять поражений в карьере. В последний раз «Эль-Кукуй» побеждал в июне 2019 года на турнире в Чикаго. Тогда американец одержал верх на Дональдом Серроне.