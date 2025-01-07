Хабиб Нурмагомедов будет секундировать троих бойцов на UFC 311

Сегодня, 12:10
«СЭ» стали известны составы угловых на UFC 311.
Ислама Махачева будут секундировать Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, Муслим Амирасланов, Ислам Мамедов. Армана Царукяна — Эдуард Вартанян, Рома Калантарян, Артем Левин, Маркос «Паррумпа» ДаМатта. Умара Нурмагомедова — Хабиб Нурмагомедов, Хавьер Мендес, тренер по боксу Магомед Абдулхамидов, Касум Касумов (по нему еще нет окончательной определенности). Также Хабиб и Мендес будут угловыми у Тагира Уланбекова.
На UFC 311 пройдут два титульных боя: Ислам Махачев будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов оспорит пояс в наилегчайшем весе в поединке с Мерабом Двалишвили. Соперником же Тагира Уланбекова станет Клейтон Карпентер. Турнир пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе.