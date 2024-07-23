ESPN опубликовал рейтинг 10 величайших бойцов MMA XXI века. Хабиба и Федора нет в топ-3

Сегодня, 08:26
Издание ESPN поместила на первую строчку своего рейтинга лучших бойцов MMA XXI века экс-чемпиона UFC в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1), на вторую строчку — экс-чемпиона в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2).
В тройку также вошел экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва (34-11). Экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) — на пятом месте, а Федор Емельяненко (40-7) — на шестом.
Лучшие бойцы ММА XXI века по версии ESPN:
1. Джон Джонс;
2. Жорж Сен-Пьер;
3. Андерсон Сильва;
4. Деметриус Джонсон;
5. Хабиб Нурмагомедов;
6. Федор Емельяненко;
7. Рэнди Кутюр;
8. Чак Лидделл;
9. Би Джей Пенн;
10. Камару Усман.
Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-8) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля 2023-го в Инглвуде, США.
Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.