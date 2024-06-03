Хабиб — о третьей защите титула Махачева: «Ислам сильно вырос и еще сам этого не понял»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в титульном поединке в Нью-Джерси (США).

«Ислам сильно вырос, и он сам этого еще не понял. Когда вы заходите так далеко, как он сегодня, это показывает людям, на что вы способны. Вы начинаете лучше понимать свое тело, вы ощущаете внутреннюю силу и осознаете, что способны зайти еще дальше», — сказал Нурмагомедов UFC Eurasia.

В главном событии турнира UFC 302 Махачев досрочно одолел Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний уроженец Дагестана успешно провел третью защиту титула в легком весе.