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Сегодня, 08:08

Хабиб Нурмагомедов: «Оценю бой Умара на четыре по пятибалльной системе. Кори — один из лучших»

Руслан Минаев
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Умара Нурмагомедова над Кори Сэндхагеном в главном поединке турнира UFC on ABC 7.

Нурмагомедов выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«На сколько бы я оценил этот бой? На четыре по пятибалльной системе. Потому что у него был очень жесткий оппонент. Это второй номер в мире, он дрался за титул. Кори ? один из лучших в дивизионе», — цитирует Хабиба Нурмагомедова UFC Europe.

Умар Нурмагомедов (справа) после победы над Кори Сэндхагеном. «Я побил второго номера. Плачьте». Умар Нурмагомедов заткнул рты хейтерам и стал претендентом на титул UFC

28-летний Нурмагомедов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА.

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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