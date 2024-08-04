Хабиб Нурмагомедов: «Оценю бой Умара на четыре по пятибалльной системе. Кори — один из лучших»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Умара Нурмагомедова над Кори Сэндхагеном в главном поединке турнира UFC on ABC 7.

Нурмагомедов выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«На сколько бы я оценил этот бой? На четыре по пятибалльной системе. Потому что у него был очень жесткий оппонент. Это второй номер в мире, он дрался за титул. Кори ? один из лучших в дивизионе», — цитирует Хабиба Нурмагомедова UFC Europe.

28-летний Нурмагомедов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА.