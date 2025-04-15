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15 апреля, 14:38

Хабиб Нурмагомедов: «Царукян более конкурентный соперник для Махачева, чем Топурия»

Алина Савинова
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Арман Царукян будет более конкурентным соперником для Ислама Махачева, чем Илия Топурия.

«По моему мнению, Царукян не чтобы более опасный, а более конкурентный соперник для Ислама. Он посерьезнее боец, чем Топурия. Илия — хороший боец в весовой категории 66 кг, а в 70 кг мы его не видели. Ислам уже два раза давал шанс чемпиону в 66 кг и оба поединка выиграл. Исламу тоже немного осталось. Если так посмотреть, ему скоро будет 34 года, и он хочет драться не с Топурией и Волкановски или вышедшим на замену Мойкано, а с большими именами, которые заслуживают этого, которые давно уже в 70 кг. Ничего личного нет, но если ты переходишь в этот вес, то заслужи [право драться с Махачевым]», —сказал Хабиб в интервью Адаму Зубайраеву на YouTube-канале.

В феврале Топурия освободил пояс чемпиона UFC в полулегком весе и перешел в легкий дивизион. Махачев может стать его следующим соперником.

Арман Царукян
Илия Топурия
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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