Хабиб: «Лучшее вложение — это вложение в людей. Этим правилом жил мой отец, этим правилом живу и я»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что победа Умара Нурмагомедова (18-0) над Кори Сэндхагеном (17-5) очень важна для всей его команды.

«Лучшее вложение — это вложение в людей. Этим правилом жил мой отец, этим правилом живу и я. Вчерашний бой Умара — это наглядный пример дисциплины, самоотдачи и упорства.

Но я лично считаю, что вчерашняя победа — это победа всей нашей команды, которая присутствовала на сборах, и все видели, через что мы прошли и как мы прошли, для них это был урок в ментальном плане, вчера Умар вырос, и вместе с ним выросла вся наша команда, как физически, так и психологически. Команда знает, о чем я говорю, они вчера увидели сами то, о чем им говорил тренерский штаб весь тренировочный лагерь. Идем дальше, а дальше больше.

Умар, тебе спасибо, что выдержал давление и передал эстафету, это было важно для всей команды», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов победил Сэндхагена единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.