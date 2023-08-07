Хабиб Нурмагомедов назвал самое лучшее упражнение для единоборств

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) считает, что подтягивания — это лучшее упржнение для единоборств.

«Самое лучшее упражнение для всех единоборств. Попробуйте в течение года каждый день по 50 раз подтягиваться. Я вас уверяю, ваша цепкость будет на другом уровне. Это для тех, кто хочет стать лучшим в мире», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.