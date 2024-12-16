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16 декабря, 23:20

Хабиб Нурмагомедов назвал условие, при котором Махачев подерется с Топурией

Хабиб Нурмагомедов (слева) и Ислам Махачев.
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона организации в полулегком весе Илии Топурии и обладателя пояса в легком весе Ислама Махачева.

«Если Топурия поднимется в весе и победит кого-нибудь вроде Дастина Порье или Чарльза Оливейры, то он станет следующим в очереди на титул. Заслуживает ли он титульного боя без поединка в легком весе? Нет, я не согласен», — цитирует Нурмагомедова Bloody Elbow.

Ранее Махачев объяснил, почему не хочет драться с Топурией. Испано-грузинский боец в ответ на это заявил, что готов подраться с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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