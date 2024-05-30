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Сегодня, 10:39

Хабиб Нурмагомедов не планирует секундировать бойцов после боя Махачева с Порье

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует в дальнейшем секундировать бойцов после поединка Ислама Махачева с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Хабиб сделал исключение в данном случае. Он в будущем не планирует секундировать бойцов», — приводит ТАСС слова источника из команды спортсмена.

Нурмагомедов выиграл все 29 боев в профессиональной карьере в ММА, он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Бой Ислама Махачева с Дастином Порье пройдет в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США). Поединок станет главным событием турнира UFC 302.

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