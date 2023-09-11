Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:21

Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов планирует посетить бой между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, рассказал партнер Нурмагомедова по команде Шамиль Завуров.

«В углу быть не планирует. Залетит на подготовку, посмотрит, подскажет. Но такого, чтобы не лететь на бой, не будет. Я думаю, он прилетит. Но секундировать, везде находиться рядом он не будет», — приводит слова Завурова ТАСС.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом поединке россиянин победил сабмишеном в середине второго раунда.

Источник: https://tass.ru/sport/18714159
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева
Медведев уступил Джоковичу в финале US Open-2023
Женщина скончалась после употребления арбуза в Москве
В Швеции рассказали о негативных последствиях поддержки Украины
В США рассказали о влиянии на ЕС вхождения новых территорий в РФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Олейник рассказал, как научил Волкова удушающему Иезекииль

Олег Тактаров рассказал, с кем должен подраться Волков