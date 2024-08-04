Хабиб: «Бой Умара с О'Мэлли — это противостояние белой и розовой папахи»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что Умар Нурмагомедов (18-0) готов к бою за титул.

«Бой за титул? Никогда не знаешь, что будет дальше. Это был очень большой бой, очень серьезное противостояние. В его [Умара] дивизионе чемпион — Шон О’Мэлли, он очень хороший оппонент. Если UFC решит дать Умару титульный бой, то Умар будет к этому готов.

Бой с Двалишвили? Если честно, я хотел бы боя [Умара] с Мерабом, потому что он [Двалишвили] из Грузии. Мы соседи. Я хотел бы победы Мераба [в бою с О’Мэлли], потому что это очень интересный бой в плане того, что белая папаха встретится с черной папахой. Но если О’Мэлли победит [Двалишвили], то будет бой между белой папахой и розовой папахой (смеется).

Но как бы то ни было, это будет хорошее противостояние [Умара с О’Мэлли]. Это будет высококлассный бой для всех фанатов. Это будет нелегкий бой для Умара. Все может случиться. Но я считаю, Умар готов к титульному бою. Потому что даже этот бой [с Сэндхагеном] поставил его на одну ступеньку выше. Посмотрим. Он растет, он еще учится. Ему только 28 лет, и он еще учится», — сказал Нурмагомедов UFC.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.