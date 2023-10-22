Хабиб отреагировал на победу Махачева: «Лучший боец в мире. Люблю тебя, брат!»

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с победой над австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 294.

«Лучший боец в мире на сегодняшний день. Люблю тебя, брат!» — написал Хабиб в своих соцсетях.

Также он объяснил, почему не присутствовал на поединке Махачева.

«Если вы меня спросите, где я был и почему не присутствовал в углу. Я уже отвечал на этот вопрос. Я не хожу на бои, не бываю в углу и я полностью оставил все что связано с ММА. Прошу принять мое решение также, как это приняли мои братья друзья и спарринг партнеры. То, что достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта», — написал Хабиб.

Россиянин победил Волкановски нокаутом в первом раунде на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и во второй раз защитил чемпионский титул в легком весе. После боя Махачев сделал заявление о событиях в Палестине и объяснил, почему не стал праздновать победу.