Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова вместе потренироваться

Сегодня, 14:11
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с предложением провести совместную тренировку.
«Брат, я часто вижу тебя в зале. Думаю, тебе пора прийти и поработать с братвой», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Дуров не оставил без внимания предложение спортсмена.
«Скинь локацию, брат», — ответил он.
В конце октября Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби и сфотографировался с Хабибом, который в тот вечер секундировал Икраму Алискерову и Умару Нурмагомедову.
Хабиб Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в легком весе. На счету 37-летнего россиянина ни одного поражения в 29 боях.