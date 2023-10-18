Хабиб Нурмагомедов отреагировал на ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

В своих соцсетях он опубликовал фото с надписью: «Бомбардировка больницы, полной детей и беженцев, не является путем к миру. Это геноцид».

Под постом Нурмагомедов также написал: «Да простит Аллах нас и всех наших братьев и сестер в Палестине, да укрепит Аллах их на истинном пути и дарует им терпение. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился».

Баптистская больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября, подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них — женщины и дети. МИД Палестины заявило, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что больницу поразила ракета, которую запустила палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

Ранее Нурмагомедов поддержал Палестину в конфликте с Израилем.