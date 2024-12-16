Хабиб Нурмагомедов: «Умар заслужил титульный бой не потому, что он мой двоюродный брат»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал слова грузинского бойца Мераба Двалишвили о том, что Умар Нурмагомедов не заслужил титульный бой.

«Я не знаю, почему Мераб нервничает, но Умар заслужил. Умар здесь не потому, что он мой двоюродный брат. Он здесь, потому что у него 18-0 и 6-0 в UFC. Умар хочет создать свое наследие. 18 января он покажет, почему Мераб нервничает», — сказал Хабиб на саммите MegaCampus 2024 в Дубае.

Поединок за титул в легчайшем весе между Нурмагомедовым и Двалишвили состоится 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Всего на счету 28-летнего Умара 18 побед в 18 боях за карьеру. Рекорд 33-летнего Мераба в ММА — 18-4.