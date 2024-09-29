Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Махачев проведет бой в январе

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев будет защищать титул в январе, сообщил на пресс-конференции в Малайзии Хабиб Нурмагомедов.

«Здесь [в UFC] всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул, — сказал Нурмагомедов. — Этот спорт растет очень быстро. Появляется много новых молодых ребят. Хорошие оппоненты для Ислама будут всегда. Ислам сейчас не только чемпион. Сейчас он лучший боец паунд фор паунд. Сегодня. UFC предложили нам бой. В январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где он пройдет, и кто будет соперником Ислама. Я сам анонс делать не буду, но могу сказать, что мы сфокусированы на январе».

В январе 2025 году пройдет турнир UFC 311, его дата еще не определена.