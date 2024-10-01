Хабиб объяснил, в чем заключается его наследие: «Это не пояс, деньги, слава»

Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов во время своего визита в Индонезию объяснил, что для него значит наследие.

«Сейчас в мусульманском сообществе по всему миру нелегко найти кого-то, кто мог бы вдохновить новое поколение, — сказал Хабиб на медиа-дне в Индонезии. — Если я могу вдохновить своим результатом, тем, чего я достиг в своей спортивной карьере, то я счастлив. Многие люди спрашивают: что такое наследие? Для меня наследие — это когда ты вдохновляешь людей. Наследие — это не пояс, деньги, слава. Наследие — это когда люди видят тебя и получают мотивацию, вдохновение. Вот это твое наследие».

Нурмагомедов провел последний поединок в октябре 2020 года в Абу-Даби. Тогда непобежденный российский боец удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.