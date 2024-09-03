Хабиб — о бое с Порье: «Он реально думал, что я сдамся на глазах у своего отца?"

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой победный поединок против американца Дастина Порье, который состоялся в сентябре 2019 года.

«Должен признать, что его гильотина на правую руку очень хороша. Он всегда пытается ее провернуть.

Все проходило согласно плану, который был рискованным. Надо было действовать внимательно и осторожно. Когда я избавился от гильотины, понял, что нахожусь в выигрышном положении. После чего забрал его спину и задушил.

Думаю, что этот парень сумасшедший. Он реально считал, что я сдамся на глазах своего отца?» — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя против Джастина Гэтжи. Россиянин ушел непобежденным с рекордом 29-0.