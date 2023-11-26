Хабиб поддержал Палестину: «Когда души привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) выразил поддержку Палестине и привел данные о погибших в результате конфликта с Израилем.

«Когда души становятся стойкими и привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений. За полтора месяца убито более шести тысяч детей и четыре тысячи женщин. Ранены более чем 36 тысяч человек, более двух третей из которых составляют дети и женщины. Без вести пропали около семи тысяч человек, около пяти тысяч из которых дети и женщины», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.