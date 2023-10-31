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Хабиб Нурмагомедов о карьере: «Нелегко отказаться от 20-40 миллионов долларов, но решение принято — это конец»

Руслан Минаев
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было нелегко отказаться от больших гонораров и славы. Завершение карьеры, россиянин назвал непростым, но окончательным решением.

«Когда ты лучший боец в мире, когда достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда знаменит, очень трудно сказать «нет» всему эту. Нелегко отказаться от 20-40 миллионов долларов, однако для меня это не самое главное. Завершение карьеры было непростым решением, но если оно принято — все, конец. Я счастлив, никогда не жалел об этом», — сказал Нурмагомедов в интервью на Youtube-канале UFC.

Россиянин завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года в возрасте 32 лет. Он провел 29 поединков, одержав 19 досрочных побед и не потерпев ни одного поражения.

Нурмагомедов провел три защиты пояса чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, и возглавил рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го.

Хабиб Нурмагомедов
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