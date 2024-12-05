Хабиб обратился к Махачеву и Умару Нурмагомедову после анонса их титульных боев в UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Умару Нурмагомедову после объявление титульных поединков.

«Через пару дней займусь вами. Будьте готовы», — написал Нурмагомедов на своей странице в соцсети.

UFC анонсировал бои между россиянами Махачевым и Арманом Царукяном, а также поединок Умара Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили.

Поединки пройдут на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе 18 января. Махачев в главном бою вечера будет защищать титул чемпиона в легком весе, Умар Нурмагомедов в со-главном поединке поборется за принадлежащий Двалишвили титул в легчайшем весе.