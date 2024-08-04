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Сегодня, 18:46

Хабиб — о возможном завершении карьеры Фергюсоном: «Тони один из лучших в истории UFC»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном завершении карьеры американца Тони Фергюсона.

«Просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он действительно один из лучших в истории UFC. Его жизнь только начинается, поскольку он завершил карьеру. У него будет другая жизнь, намного лучше. Поверьте мне. Сожалею ли, что наш бой так и не состоялся? Конечно. Потому что мы были в расцвете сил, на пике своей формы», — приводит слова Хабиба пресс-служба UFC.

Поединок между Хабибома с Фергюсоном срывался пять раз из-за травм спортсменов и пандемии коронавируса.

Фергюсон 3 августа проиграл удушающим приемом Майклу Кьезе в первом раунде. Это стало восьмым поражением подряд Тони в рамках UFC.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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