Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложила организация за возвращение, сообщает друг и товарищ по команде россиянина Даниэль Кормье.

«Хабиб рассказал нам, что отказался от 40 миллионов долларов. Этот чувак говорит, что отказался от 40 миллионов долларов за возвращение в UFC. Не знаю, сколько боев он имел в виду, но он просто сказал это: «Я отказался от 40 миллионов долларов, брат. Я завязал», — сказал Кормье на видео, опубликованном на его одноименном YouTube-канале.

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. После победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры.