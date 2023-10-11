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Сегодня, 14:22

Хабиб отреагировал на реванш Махачева и Волкановски: «Не имеет значения, с кем драться»

Давид Хачатрян
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) сделал заявление после того, как стало известно, что действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) заменит экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейру (34-9) в реванше с чемпионом Исламом Махачевым (24-1).

Оливейра отказался от поединка из-за травмы.

«Ислам — чемпион. Если кто-то готов выступить с ним в рамках легкого веса и UFC скажет, что этот парень — претендент, то нет проблем, — сказал Нурмагомедов в соцсетях. — Не важно, с кем биться. Если Кинг-Конг уложится в лимит легкого веса, окей, дайте его нам. Я сказал сегодня утром Исламу, что не имеет значения, с кем драться, потому что он чемпион мира. Волк, Чарльз, Порье или Джастин [Гейджи] — без разницы. Это мог бы быть Чарльз, и мы его победили однажды.
Первый бой [с Волкановски] был очень конкурентным, но мы и его команда знаем, что мы выиграли единогласным решением судей, даже не раздельным. Волк в том бою был хорош, но он проиграл. Это понимает и он, и его команда. Он хочет приехать сюда — ну так пусть приезжает, мы тут. Ислам в весе, готов идти вперед, у нас еще пять тяжелых тренировок, и мы поедем в Абу-Даби».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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