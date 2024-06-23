Хабиб поддержал Алискерова после поражения от Уиттакера

Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов в соцсетях поддержал российского бойца Икрама Алискерова после его поражения от австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 6.

«Таков спорт и таковы реалии, никто не застрахован, выше голову, чемп, твоё время ещё придет», — написал Нурмагомедов.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню