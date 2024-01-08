Хабиб показал фото с Роберто Карлосом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, где показал фото с известным бразильским футболистом Роберто Карлосом.

«Легенда «Анжи» и «Реала», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Карлос играл за «Реал» с 1996 по 2007 год. С 2011 по 2012 год он являлся игроком махачкалинского «Анжи». С 29 сентября 2011 года Карлос был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Гордеева, а позже занял позицию директора команды. Он также становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии.