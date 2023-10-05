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Сегодня, 09:02

Хабиб показал программу тренировки для взрослых

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) опубликовал план тренировки, который подойдет для занятий в зале.

«11 минут — лестница, 20 минут — быстрая ходьба, 15 минут — бег, 20 минут — упражнения качки. Без перерыва. Мотивация для взрослых», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Ранее Нурмагомедов назвал подтягивания лучшим упражнением для единоборств.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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