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Сегодня, 08:45

Хабиб прокомментировал возвращение к тренировочному лагерю Махачева

Виктория Кравченко
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировочному лагерю своего друга, чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«По мере возможностей я стараюсь быть рядом и помогать. Я всегда или созваниваюсь, или рядом, или прихожу сам борюсь. Чувствую, что у меня есть много чего, чем я могу с ними поделиться», — сказал Хабиб в эфире своего YouTube-канала.

Он добавил, что на данный момент занимается своими проектами, однако удовольствие ему приносит работа в зале.

Махачев проведет защиту титула в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) 2 июня. Поединок станет главным событием вечера ММА, который пройдет на арене «Пруденшал-центр». Он начнется около 07.00 по московскому времени.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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