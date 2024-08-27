«С тобой или без тебя»: Хабиб рассказал о ключевом разговоре с отцом

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что думал завершить карьеру после череды тяжелых травм.

«Я сломал ногу, мне сделали операцию на связке, — сказал Нурмагомедов в подкасте Inspire Me. — После этого чемпионом стал Рафаэль дос Аньос. И я попытался вернуться, еще раз порвал связки и еще одна операция. Я пытался вернуться, но сломал ребра. После этого я пытался вернуться, но мне сделали операцию на спине. Это было очень тяжелое время, и я помню, как разговаривал со своим отцом: «Может быть, это сигнал от Бога, что нужно остановиться». Он сказал мне, что нельзя сдаваться. Когда у тебя есть какое-то испытание, ты должен показать свою стойкость, если ты стойкий. Если ты не крут, ты можешь просто сдаться и все.

Он сказал: «С тобой или без тебя, я сделаю кого-то чемпионом UFC». Это дало мне сумасшедшую энергию, и я просто продолжал, продолжал, продолжал, я просто вернулся, и после этого все, что произошло, это уже история".