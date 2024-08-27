Хабиб: «Я хотел откусить сердце Конора»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что после боя с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) для него наступил «очень эмоциональный момент».

«Это был очень эмоциональный момент, но в то же время это было мое чувство — я действительно хотел прокусить чье-то сердце, — сказал Нурмагомедов в подкасте Inspire Me. — Бывает ли у вас такое чувство в жизни? Я просто пытался откусить его сердце. Возможно, вы можете почувствовать это. Я — «Орел», а когда орел голоден, это нехорошо. Он должен охотиться.

Когда промоушен раскручивает этот бой, они должны чего-то ожидать. Когда они знают меня, когда они знают всю мою команду, когда они знают, что мы не играем. Мы соревнуемся, мы не играем. Вы не можете играть в ММА. Вы можете играть в футбол. Вы можете играть в американский футбол, вы можете играть в хоккей. Но вы не можете играть в ММА. Вы должны драться. Это файтинг".

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.