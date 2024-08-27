Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:11

Хабиб: «Я хотел откусить сердце Конора»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что после боя с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) для него наступил «очень эмоциональный момент».

«Это был очень эмоциональный момент, но в то же время это было мое чувство — я действительно хотел прокусить чье-то сердце, — сказал Нурмагомедов в подкасте Inspire Me. — Бывает ли у вас такое чувство в жизни? Я просто пытался откусить его сердце. Возможно, вы можете почувствовать это. Я — «Орел», а когда орел голоден, это нехорошо. Он должен охотиться.

Когда промоушен раскручивает этот бой, они должны чего-то ожидать. Когда они знают меня, когда они знают всю мою команду, когда они знают, что мы не играем. Мы соревнуемся, мы не играем. Вы не можете играть в ММА. Вы можете играть в футбол. Вы можете играть в американский футбол, вы можете играть в хоккей. Но вы не можете играть в ММА. Вы должны драться. Это файтинг".

Нурмагомедов победил Макгрегора сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал об изменениях в команде
Умер знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон
Стало известно о скрывающихся от СК фигурантах дела о подрыве Керченского моста
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Невролог назвала причины частой зевоты
Кардиолог перечислила полезные продукты для сердца
Популярное видео
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мыктыбек Оролбай подерется с Матеушем Ребецки 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби

Ветеран MMA Бенжи Радач ушел из жизни в возрасте 45 лет