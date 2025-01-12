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Сегодня, 13:15

Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США после спора со стюардессой

Алина Савинова
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, у спортсмена произошел конфликт с бортпроводницей. Хабиб занял место у аварийного выхода, и стюардесса во время предполетных инструкций уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Нурмагомедов не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа. Боец также отказал в просьбе пересесть на другое место, посчитав эту ситуацию несправедливой. В итоге его заставили покинуть самолет.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.

Источник: GiveMeSport
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Хабиб Нурмагомедов
ММА
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