Хабибуллин считает, что Умар Нурмагомедов способен стать чемпионом UFC

Экс-чемпион AMC Fight Nights в полулегком весе Глеб Хабибуллин высоко оценил карьерные перспективы Умара Нурмагомедова.

«Во-первых, он брат Хабиба. Во-вторых, непобежденный. В-третьих, он проявил себя зрелым бойцом. У него сильные скиллы. Он может стать чемпионом. Реально крутой», — приводит слова Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

28-летний Нурмагомедов выиграл каждый из своих 18 поединков в ММА. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), уроженец Дагестана победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.