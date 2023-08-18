Хабибуллин заявил, что в бою с Шарой Буллетом Сильва в первый раз окажется в нокауте

Бывший чемпион AMC Fight Nights в полулегком весе Глеб Хабибуллин поделился ожиданиями от дебютного боя Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC.

Соперником россиянина станет бразилец Бруно Сильва.

«Силва — хороший соперник, и, думаю, победа над ним значительно приблизит Шару к высоким местам рейтинга. Я видел не так много боев Шары, да и Бруно видел только в России, а остальные его бои не смотрел. Знаю, что бразилец в UFC попадался на допинге и выступал крайне нестабильно, но в целом он сильный боец. Силва ни разу не был в нокауте? Ну вот первый раз будет в нокауте (смеется). Все бывает в первый раз», — цитирует Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Бой между Магомедовым и Сильвой пройдет 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.