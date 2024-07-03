Ибрагимов: «Если бы я сейчас попал в UFC, то вел бы себя по-другому»

Российский боец Хадис Ибрагимов рассказал, как в 2019 году подписал контракт с UFC. На счету 29-летнего спортсмена четыре поражения в четыре боях американского промоушена.

«Полетел в Таиланд на сборы, познакомился с менеджером Саятом Абдрахмановым. Спросил, может ли он меня подписать. Саят сказал: «Давай я свяжусь с UFC. Если им будет интересно, подпишем, и я буду с тобой работать». В UFC сразу сказали да, но М-1 меня не отпускал, потому что по контракту была еще одна защита. Провел ее в Казахстане, и меня взяли в UFC.

Только сейчас понимаю, как люди к этому стремятся и мечтают попасть туда. Я начал заниматься в 18 лет, а в 24 меня подписали в UFC. Очень халатно относился к подготовке и тренерскому штабу. Можно сказать, у меня не было тренеров. Просто ездил с друзьями, с кем было удобно. Мы там отдыхали, угорали, выходили на бой и улетали. Если бы я сейчас попал в UFC, то вел бы себя по-другому и по-другому готовился. Но всему свое время», — цитирует «РБ Спорт» Ибрагимова.